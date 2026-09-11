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Observation nocturne participative « Nuit des dragons au Parc l’Evêque » parking du gymnase Claires Fontaines Coutances

mercredi 21 octobre 2026 · parking du gymnase Claires Fontaines · Coutances

Observation nocturne participative « Nuit des dragons au Parc l’Evêque » parking du gymnase Claires Fontaines Coutances

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
parking du gymnase Claires Fontaines
Adresse
24 Avenue Jean François Millet
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Observation nocturne participative « Nuit des dragons au Parc l’Evêque »

parking du gymnase Claires Fontaines 24 Avenue Jean François Millet Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 20:00:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

Observation nocturne participative « Nuit des dragons au Parc l’Evêque » – partez à la tombée de la nuit à la rencontre des salamandres et amphibiens en pleine migration d’automne.

20h / parking du gymnase Claires Fontaines à Coutances.
Réservation obligatoire.   .

parking du gymnase Claires Fontaines 24 Avenue Jean François Millet Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 85 00 

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English : Observation nocturne participative « Nuit des dragons au Parc l’Evêque »

L’événement Observation nocturne participative « Nuit des dragons au Parc l’Evêque » Coutances a été mis à jour le 2026-09-11 par Coutances Tourisme

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