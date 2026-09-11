Observation nocturne participative « Nuit des dragons au Parc l’Evêque » parking du gymnase Claires Fontaines Coutances
mercredi 21 octobre 2026 · parking du gymnase Claires Fontaines · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Observation nocturne participative « Nuit des dragons au Parc l’Evêque »
parking du gymnase Claires Fontaines 24 Avenue Jean François Millet Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 20:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Observation nocturne participative « Nuit des dragons au Parc l’Evêque » – partez à la tombée de la nuit à la rencontre des salamandres et amphibiens en pleine migration d’automne.
20h / parking du gymnase Claires Fontaines à Coutances.
Réservation obligatoire. .
parking du gymnase Claires Fontaines 24 Avenue Jean François Millet Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 85 00
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English : Observation nocturne participative « Nuit des dragons au Parc l’Evêque »
L’événement Observation nocturne participative « Nuit des dragons au Parc l’Evêque » Coutances a été mis à jour le 2026-09-11 par Coutances Tourisme
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