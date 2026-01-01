Observation publique avec la Société Astronomique de Bourgogne Route de Challanges Beaune

Observation publique avec la Société Astronomique de Bourgogne

Route de Challanges Parking de l’aéroclub Aérodrome de Beaune-Challanges Beaune Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2026-01-17 18:00:00

fin : 2026-01-17 20:00:00

2026-01-17

Les représentants de la Société Astronomique de Bourgogne vous convient à leur prochaine observation publique

Le samedi 17 janvier à partir de 18h, si la météo le permet.

Pensez à bien vous habiller et surtout prendre des chaussures bien chaudes.

Rendez-vous sur le parking de l’aéroclub, à l’aérodrome de Beaune Challanges. .

