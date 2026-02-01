Observation publique du ciel Saumur

Observation publique du ciel

Route de Marson Saumur Maine-et-Loire

Début : 2026-02-20 21:00:00

fin : 2026-07-17 23:59:00

2026-02-20 2026-03-20 2026-04-17 2026-05-15 2026-06-12 2026-07-17 2026-09-19 2026-10-09 2026-11-06 2026-12-11

L’association des Astronomes Amateurs du Saumurois vous invite à une observation publique du ciel mensuelle et gratuite, permettant de voir l’évolution du ciel au cours des saisons.

Route de Marson Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 66 42 18 72 saumurastronomie@gmail.com

The Association des Astronomes Amateurs du Saumurois invites you to a free monthly public sky-watching session, to see how the sky changes with the seasons.

