Observation spéciale Lune Saucats

Mémorial de la Ferme de Richemont Saucats Gironde

Début : 2026-01-24

fin : 2026-09-18

2026-01-24 2026-04-25 2026-05-23 2026-07-18 2026-08-21 2026-09-18 2026-10-17 2026-12-19

Séance d’observation du ciel étoilé avec des astronomes amateurs équipés de lunettes et télescopes.

Initiation aux instruments et lecture du ciel sans adhésion.

Rendez-vous au Mémorial de la Ferme de Richemont au soleil couchant.

Le maintien des soirées dépend des conditions météo favorables. Merci de consulter le forum le jour de l’observation. .

Mémorial de la Ferme de Richemont Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 45 64 18 ag-33@orange.fr

English : Observation spéciale Lune

