Observation spéciale Nuit de l’Equinoxe Mémorial de la Ferme de Richemont Saucats

Observation spéciale Nuit de l’Equinoxe

Mémorial de la Ferme de Richemont D111 E3 Saucats Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Séance gratuite d’observation de la voûte céleste parsemée de planètes, de nébuleuses, de galaxies, d’amas d’étoiles… avec des astronomes amateurs équipés de jumelles, lunettes et télescopes.

Cette nuit marquera l’équinoxe de printemps où la durée du jour et de nuit est égale.

Initiation aux instruments et lecture du ciel sans adhésion.

Rendez-vous au Mémorial de la Ferme de Richemont au Soleil couchant.

Le maintien des soirées dépend des conditions météo favorables.

Merci de consulter le forum le jour de l’observation. .

Mémorial de la Ferme de Richemont D111 E3 Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 45 64 18 ag-33@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Observation spéciale Nuit de l’Equinoxe

L’événement Observation spéciale Nuit de l’Equinoxe Saucats a été mis à jour le 2026-01-08 par Sud Bordeaux Tourisme