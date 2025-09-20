Observations au télescope au planétarium de Belfort Planétarium Belfort

Observations au télescope au planétarium de Belfort Samedi 20 septembre, 20h00 Planétarium Territoire de Belfort

Sur inscription.

Début : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Le planétarium est un lieu culturel dédié à la découverte de l’astronomie. Il invite le visiteur à un voyage dans l’espace et le temps pour découvrir les mystères et l’intimité du cosmos.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le planétarium vous propose une découverte du ciel nocturne.

Au programme :

– samedi à 20h : séance planétarium, découverte des objets remarquables du ciel nocturne, sous le dôme du planétarium

Informations : www.planetarium-belfort.fr

Planétarium Rue Jean-Pierre Melville 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté http://www.planetarium-belfort.fr/ [{« type »: « email », « value »: « cerap@neuf.fr »}] [{« link »: « http://www.planetarium-belfort.fr »}]

