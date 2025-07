Observations du soleil avec Andromède Mucem Marseille 2e Arrondissement

Mercredi 23 juillet 2025 à partir de 19h.

Fort Saint-Jean / Place d’Armes.

Mercredi 30 juillet 2025 à partir de 19h.

Fort Saint-Jean / Place d’Armes. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Mercredi 2025-07-23 19:00:00

fin : 2025-07-30

L’association Andromede propose une expérience unique d’observation du soleil à l’aide de trois instruments spécialisés.Enfants

L’association ANDROMEDE (Association Nouvelle pour la Diffusion des Recherches de l’Observatoire de Marseille Et le Développement des Expositions) propose une expérience unique d’observation du Soleil à l’aide de trois instruments spécialisés. Cette animation permet de découvrir en toute sécurité les différents aspects de notre étoile, grâce à l’expertise de médiateurs scientifiques passionnés.



Les observations se concentrent sur la photosphère, la surface visible du Soleil, où l’on peut repérer les taches solaires, manifestations spectaculaires de son activité magnétique. À l’aide d’un instrument équipé d’un filtre H-alpha, les visiteurs auront également l’occasion de voir des protubérances solaires, grandes boucles de gaz incandescents projetées à la périphérie du Soleil.



Encadrée par les médiateurs scientifiques d’ANDROMEDE, forts de plus de vingt ans d’expérience en médiation astronomique, cette activité s’inscrit dans une démarche de vulgarisation scientifique à destination du grand public et du milieu scolaire. Elle permet de mieux comprendre le fonctionnement du Soleil, son influence sur la Terre et les phénomènes qui traduisent son intense activité.



L’association ANDROMEDE, implantée à l’Observatoire de Marseille, joue un rôle essentiel dans la diffusion de la culture scientifique. Elle touche chaque année plus de 32 000 personnes à travers des animations variées séances de planétarium, visites guidées, découvertes des instruments historiques comme la Grande Lunette (1872) ou le télescope de Foucault (1864), et observations du ciel lors d’événements nationaux comme la Nuit des Étoiles ou les éclipses.



Soutenue par la Ville de Marseille, le Conseil Départemental et la Région, ANDROMEDE poursuit sa mission d’éducation et de partage du ciel, auprès des petits et des grands. .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur andromede.13@live.fr

English :

The Andromede association offers a unique experience of sun observation using three specialized instruments.

German :

Der Verein Andromede bietet eine einzigartige Erfahrung der Sonnenbeobachtung mithilfe von drei Spezialinstrumenten.

Italiano :

L’associazione Andromede offre un’esperienza unica di osservazione del Sole con tre strumenti specializzati.

Espanol :

La asociación Andromede ofrece una experiencia única de observación del Sol con tres instrumentos especializados.

