OBSERVATOIRE DES SAISONS Seysses

OBSERVATOIRE DES SAISONS

10 Place de la Liberation Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

L’Observatoire des Saisons (ODS) est un programme qui permet aux citoyens et citoyennes de tout âge de contribuer à la recherche scientifique sur le changement climatique.

Animées par Claude-Isabelle Biason

Nous vous proposons une rencontre mensuelle pour

• s’informer sur les Sciences participatives qui apportent des données aux chercheurs

travaillant sur le changement climatique, la biodiversité…

• apprendre ensemble ou de façon autonome les plantes sauvages, les arbres de notre

environnement, les observer à divers stades de développement.

Tout public .

10 Place de la Liberation Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr

English :

The Observatoire des Saisons (ODS) is a program that enables citizens of all ages to contribute to scientific research on climate change.

