OBSERVATOIRE DES SAISONS Seysses
OBSERVATOIRE DES SAISONS Seysses samedi 11 avril 2026.
OBSERVATOIRE DES SAISONS
10 Place de la Liberation Seysses Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 12:00:00
Date(s) :
2026-04-11
L’Observatoire des Saisons (ODS) est un programme qui permet aux citoyens et citoyennes de tout âge de contribuer à la recherche scientifique sur le changement climatique.
Animées par Claude-Isabelle Biason
L’Observatoire des Saisons (ODS) est un programme qui permet aux citoyens et citoyennes
de tout âge de contribuer à la recherche scientifique sur le changement climatique. Il s’agit
d’un programme de sciences participatives ! Que vous débutiez dans l’observation de la
nature ou que vous soyez un naturaliste aguerri, vous pouvez participer à ce programme
tout au long de l’année en observant, le temps d’une balade, la nature qui vous entoure…
au fil des saisons !
Nous vous proposons une rencontre mensuelle pour
• s’informer sur les Sciences participatives qui apportent des données aux chercheurs
travaillant sur le changement climatique, la biodiversité…
• apprendre ensemble ou de façon autonome les plantes sauvages, les arbres de notre
environnement, les observer à divers stades de développement.
Tout public .
10 Place de la Liberation Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Observatoire des Saisons (ODS) is a program that enables citizens of all ages to contribute to scientific research on climate change.
L’événement OBSERVATOIRE DES SAISONS Seysses a été mis à jour le 2026-01-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE