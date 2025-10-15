Observatoire participatif du bocage Nuret-le-Ferron

En partenariat avec le Parc naturel régional de la Brenne, Indre Nature vous propose des ateliers pour vous impliquer dans la conservation de notre bocage, avec la réouverture de l’observatoire participatif du bocage.

Au programme inventaire de mailles bocagères pour déterminer leur état, puis comparaison avec les données précédemment récoltées, afin de surveiller les évolutions des haies de nos campagnes.

Ainsi, vous contribuerez à garder un œil sur notre bocage, paysage important de notre territoire, et aux multiples ressources.

Ces ateliers sont animés par Antoine, passionné par le bocage, son histoire, et la biodiversité qu’il abrite ! .

Salle des fêtes Nuret-le-Ferron 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 12 m.debrach@parc-naturel-brenne.fr

English :

In partnership with the Parc naturel régional de la Brenne, Indre Nature is offering workshops to get you involved in the conservation of our bocage, with the reopening of the Observatoire participatif du bocage.

German :

Indre Nature bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit dem regionalen Naturpark Brenne Workshops an, in denen Sie sich an der Erhaltung unserer Heckenlandschaft beteiligen können, und zwar mit der Wiedereröffnung des partizipativen Observatoriums der Heckenlandschaft.

Italiano :

In collaborazione con il Parco Naturale Regionale della Brenne, Indre Nature propone dei laboratori per coinvolgervi nella conservazione del bocage, con la riapertura dell’osservatorio partecipativo del bocage.

Espanol :

En colaboración con el Parque Natural Regional de Brenne, Indre Nature le propone talleres para implicarle en la conservación de nuestro bocage, con la reapertura del observatorio participativo del bocage.

