Observer la migration des oiseaux en val d’Arroux (Fête de la Science 2025) Laizy

Observer la migration des oiseaux en val d’Arroux (Fête de la Science 2025)

En direction des « quatre vents » Laizy Saône-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 16:00:00

2025-10-11

Observez et apprenez à reconnaître les oiseaux en pleine période de migration au dessus de l’Arroux, site majeur de migration.

Activité libre et gratuite, proposée par le Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun dans le cadre de la Fête de la Science.

Observation en continu de 10h à 16h, avec l’aide d’un ornithologue et du matériel d’observation.

Prévoir des vêtements chauds. .

En direction des « quatre vents » Laizy 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 09 15

