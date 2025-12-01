Observer Les Oiseaux d’eau hivernants Maison de la Réserve Naturelle Villeton

Observer Les Oiseaux d’eau hivernants

Maison de la Réserve Naturelle Chemin du Barrat Villeton Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Accompagnés d’un agent de la Réserve, vous observerez les nombreuses espèces d’oiseaux d’eau qui fréquentent les plans d’eau en hiver.

Prêt de jumelles et longue-vue.

A partir de 7 ans. Prévoir des bottes.

RDV Maison de la Réserve à Villeton.

Programme détaillé à télécharger ci-dessous ! .

Maison de la Réserve Naturelle Chemin du Barrat Villeton 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 02 57 m.maziere.secretariat@gmail.com

English : Observer Les Oiseaux d’eau hivernants

Accompanied by a member of the Reserve’s staff, you’ll observe the many species of waterfowl that frequent the lakes in winter.

German : Observer Les Oiseaux d’eau hivernants

In Begleitung eines Mitarbeiters des Naturschutzgebiets beobachten Sie die zahlreichen Wasservogelarten, die im Winter die Wasserflächen aufsuchen.

Italiano :

Accompagnati da un agente della Riserva, potrete osservare le numerose specie di uccelli acquatici che frequentano gli specchi d’acqua in inverno.

Espanol : Observer Les Oiseaux d’eau hivernants

Acompañado por un agente de la Reserva, observará las numerosas especies de aves acuáticas que frecuentan las masas de agua en invierno.

