Observer l’invisible : les lentilles gravitationnelles pour sonder la structure de l’Univers Amphithéatre Notre Dame de Toutes Aides Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-13 21:00 – 23:00

Gratuit : non 5 € à 8 € Plein tarif : 8 €Étudiants (moins de 26 ans) et demandeurs d’emploi : 6 €Membres d’une association d’astronomie, Abonnés à l’Université Permanente : 6 €Mineurs et membres de la SAN : 5 €Abonnement 10 conférences : 48 € – 36 € – 30 € Tout public

Dans le modèle standard de la cosmologie, la matière ordinaire ne représente qu’environ un quart de la matière totale de l’Univers. Le reste serait constitué d’une mystérieuse composante invisible : la matière noire. Introduite au siècle dernier pour expliquer certaines observations astrophysiques, cette matière hypothétique reste encore largement méconnue. Si les recherches menées ces dernières décennies ont permis de mieux cerner son rôle dans la formation des structures cosmiques, il reste encore de grandes questions à élucider, et notamment comprendre ses propriétés détaillées et sa nature. Comme elle n’interagit pas avec la lumière, nous devons nous appuyer sur des méthodes indirectes, basées sur son influence gravitationelle, pour l’observer. Dans cette conférence sera présentée l’une de ces méthodes : l’effet de lentille gravitationnelle, et ce qu’il nous a déjà révélé sur l’Univers. Sera évoqué également le télescope Vera C. Rubin, qui débute tout juste ses observations, et dont les capacités inédites devraient nous permettre de cartographier les grandes structures de l’Univers avec une précision sans précédent.

Amphithéatre Notre Dame de Toutes Aides Nantes 44300

https://www.san-fr.com/



