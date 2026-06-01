Observer, Musée Louis Vouland, Avignon

Observer 6 et 7 juin Musée Louis Vouland Vaucluse

Pas de limitation de personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Observer

Pour tous, à partir de 7 ans

Samedi 6 juin à 15h30

Dimanche 7 juin à 14h30

À première vue, on découvre un jardin assez naturel et foisonnant. Si l’on prend le temps d’observer, pas à pas, l’orientation, les architectures, la terre, les herbes, les arbres, leurs frondaisons, les fleurs, les insectes, les oiseaux, chaque recoin du jardin, à l’ombre ou au soleil, à l’abri ou en plein vent, quelle devient notre perception du (mi)lieu ? Et si l’on décrit et dessine ? Et si l’on sollicite aussi le toucher, l’odorat, le goût et l’ouïe ?

Musée Louis Vouland 17, rue Victor Hugo 84000 Avignon Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 86 03 79 http://www.vouland.com Musée d’Arts Décoratifs des XVIIe et XVIIIe siècles.

Le jardin du Musée Vouland est traversé par le Canal de Vaucluse. Après d’importants travaux réalisés en 2017, il est en pleine renaissance. La première tranche d’un projet imaginé pour un jardin de musée au XXIe siècle, à la fois prolongement sensible et sensoriel des collections, évocation de l’histoire du lieu, ancien couvent des Dominicains, et propice à la vie et la biodiversité. Tarif normal: 6 euros, Tarif réduit: 4 euros, gratuit – 26 ans

Observer

© Musée Vouland