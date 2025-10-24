Observons les oiseaux hivernants de la roche sèche La Roche sèche – Erdeven

Observons les oiseaux hivernants de la roche sèche

La Roche sèche – Kerouriec Erdeven Morbihan

Début : 2025-10-24 14:00:00

fin : 2025-10-24 16:00:00

2025-10-24

Zone de quiétude et d’alimentation, la Roche Sèche est un site d’observation des oiseaux Avec les vents d’automne, les laridés et limicoles arrivent sur la côte.

C’est l’occasion de comprendre leur cycle de vie, quotidien ou annuel, et de découvrir leurs différentes façon de s’alimenter !

Sortie dans le cadre du programme Morbihan Grandeur Nature, elle est donc gratuite !

N’oubliez pas de vous inscrire, soit à l’adresse animation@gavres-quiberon.fr, soit par téléphone au 06 47 89 59 80

Afin de maitriser le nombre de participant, vous transmettre le lieu exact de rendez-vous et vous prévenir en cas d’annulation pour intempéries, merci d’indiquer un numéro lors de votre inscription. .

La Roche sèche – Kerouriec Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 47 89 59 80

