Obsession Compiègne

Obsession Compiègne vendredi 3 octobre 2025.

Obsession

Place Briet d’Aubigny Compiègne Oise

Tarif : 24 – 24 – 30

24

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Est-il possible de créer un espace protégé permettant de nous abandonner à l’ivresse des sons ? C’est la promesse de ce concert-spectacle qui crée les conditions d’une immersion sonore à la fois physique et immédiate, au coeur des musiques minimalistes.

Depuis que La Tempête est en résidence aux Théâtres de Compiègne, on sait que Simon-Pierre Bestion crée des expériences fascinantes, nous surprend pour mieux nous émerveiller. C’est ainsi qu’il va déployer, dans la continuité de ses précédentes créations, sa nouvelle obsession , du mot latin obsessio qui signifie siège , au sens d’ assiéger . Mais, il évoque aussi le caractère pénétrant, enivrant, enveloppant, d’une idée ou d’un son. En musique, il s’agit de retrouver la pulsation régulière, rappelant les cycles à la fois électriques et biologiques qui animent les battements de coeur, comme l’ont bien compris les compositeurs qu’on appelle répétitifs ou minimalistes.

En partant de ce principe, les 16 voix du choeur et l’orchestre de La Tempête vont faire entendre et ressentir la musique d’Arvo Pärt (Miserere, Triodon), Philip Glass (1000 Airplanes on the Roof) et Jehan Alain (Trois danses).

Simon-Pierre Bestion a choisi d’installer, sur le grand plateau de l‘Espace Jean Legendre, la scénographie du spectacle qui est construite à partir de la lumière et parfois alimentée par les gestes des chanteurs et des instrumentistes. Le cercle est mis à l’honneur sous la forme de plusieurs scènes rondes, habillées lumineuses tissées. Mélange d’algorithmes et d’artisanat d’art, le spectacle fait dialoguer intérieur et extérieur. À l’image de cette obsession qui a besoin de son hôte pour survivre, corps et décors agissent ensemble en suivant le rythme de chaque composition musicale.

Laissez-vous donc emporter par ce nouveau tourbillon d’énergie et d’émotions ! 24 .

Place Briet d’Aubigny Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 92 76 76 billetterie@theatresdecompiegne.com

