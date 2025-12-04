OBSESSION THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan
OBSESSION THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan mardi 31 mars 2026.
OBSESSION
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue du Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 32
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 20:30:00
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
Au Théâtre de l’Archipel, Un concert en coréalisation avec le festival de Musique Sacrée.
.
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue du Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
At the Théâtre de l’Archipel, a concert co-produced with the Festival de Musique Sacrée.
L’événement OBSESSION Perpignan a été mis à jour le 2025-12-04 par PERPIGNAN TOURISME