Obsidienne et ses Amis Festival La Reverdie 2026 Salle de la poterne Sens

A partir de 14h, expositions, ateliers collage et initiation au cyanotype, puis apéritif poétique et musical. Ateliers et apéritif sur inscription obligatoire.

Avec Laurence Peycelon (Bazar à Papiers), Lucas Boirat, Blancs Volants éditions, le chœur éphémère d’Obsidienne, En forme de poire, Audrey Dufay (chocolats Terre de Sienne), et le restaurant les Mauvaises Herbes.

Samedi 21 mars 2026, dans le cadre du festival La Reverdie, Obsidienne et ses Amis vous invitent à une après-midi de découvertes

à partir de 14h EXPOSITION, des collages de Laurence Peycelon, des photographies et cyanotypes de Lucas Boirat, des ouvrages des éditions Blancs Volants, des chocolats d’Audrey Dufay (Terre de Sienne).

*ATELIER COLLAGE avec Laurence Peycelon (le Bazar à Papiers)

Venez explorer le monde des dragons et des chimères dans un atelier collage. Laissez votre imaginaire s’envoler et créez votre propre créature fantastique. Chacun·e repartira avec son propre collage.

Atelier 1 de 14h30 à 15h45 (1h15) Ateliers à 4 mains adulte-enfant. 15€ par binôme (enfants à partir de 5 ans).

Atelier 2 de 16h15 à 17h45 (1h30) Ateliers adultes.15€ par personne.

*ATELIER D’INITIATION AU CYANOTYPE avec Lucas Boirat

Présentation technique et historique du procédé puis entrée en pratique. Les participants pourront composer une ou plusieurs images avec le matériel mis à disposition (végétaux et boites à lumière) guidés et conseillés par Lucas Boirat. Le cyanotype est un procédé photographique mis au point en 1842, par le biais duquel on obtient un tirage photographique bleu de Prusse, bleu cyan.

Atelier 1 de 14h30-16h

Atelier 2 de 16h15-17h45

à partir de 10 ans, ou à partir de 5 ans accompagné d’un adulte.

15€ par personne ou par binôme (enfant accompagné d’un adulte)

A 18H30 APÉRITIF POÉTIQUE ET MUSICAL

Lectures extraites des ouvrages des éditions Blancs Volants par la compagnie En forme de poire, Chansons avec le Chœur Ephémère d’Obsidienne, Boissons et bouchées par Les Mauvaises Herbes.

15€ par personne

Pass 35€ par personne pour 2 ateliers + l’apéritif poétique et musical .

Salle de la poterne 21 Boulevard du 14 Juillet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

