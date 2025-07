OBTENEZ VOTRE CERTIFICAT D’ÉTUDES Gatuzières

OBTENEZ VOTRE CERTIFICAT D’ÉTUDES Gatuzières vendredi 25 juillet 2025.

Ancien temple Gatuzières Lozère

Début : 2025-07-25 17:30:00

fin : 2025-08-08

2025-07-25 2025-08-08

Revivez l’expérience de 1930 et tentez d’obtenir votre certificat d’études ! Sur inscription.

Ancien temple Gatuzières 48150 Lozère Occitanie +33 6 75 14 94 16

English :

Relive the experience of 1930 and try to obtain your school certificate! Registration required.

German :

Erlebe das Erlebnis von 1930 noch einmal und versuche, dein Schulzeugnis zu erhalten! Nach Anmeldung.

Italiano :

Rivivi l’esperienza del 1930 e prova a ottenere il tuo diploma di maturità! Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

¡Revive la experiencia de 1930 e intenta conseguir tu certificado de fin de estudios! Inscripción obligatoria.

