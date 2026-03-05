Ocarina Cuisery
Ocarina
Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : 2026-04-09 14:00:00
fin : 2026-04-09 16:30:00
2026-04-09
Intervenant Cédric Cortot.
Tarifs 11 € adulte, 9 € enfant.
Matériel et terre fournis.
À partir de terre séchant à l’air libre, modelez un ocarina, un instrument à vent au son doux et mélodieux, puis décorez-le. .
Rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
English : Ocarina
