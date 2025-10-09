OCCIDENT THEATRE DU GRAND ROND Toulouse

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 14 EUR

Début : 2025-10-09 21:00:00

fin : 2025-10-11 22:00:00

2025-10-09

Occident est l’histoire d’un combat entre deux êtres perdus, un concentré d’humanité aussi hilarant que bouleversant.

Elle l’attend. Rentré chez lui après avoir traîné au Palace où aux Flandres avec ses copains , il lui impose le récit de sa soirée en provoquant l’éternelle dispute. Il l’insulte, elle le nargue… ils se tiennent en face l’un de l’autre dans un rituel terriblement drôle mais dont la violence laisse pourtant entrevoir une histoire d’amour qui s’effondre.

Nous assistons à un bonheur absolu de jeux de comédiens.

English :

Occident is the story of a struggle between two lost beings, a concentrate of humanity as hilarious as it is moving.

German :

Occident ist die Geschichte eines Kampfes zwischen zwei verlorenen Menschen, ein urkomisches und erschütterndes Konzentrat der Menschlichkeit.

Italiano :

Occident è la storia di una battaglia tra due esseri perduti, un concentrato di umanità tanto esilarante quanto commovente.

Espanol :

Occidente es la historia de una lucha entre dos seres perdidos, un concentrado de humanidad tan hilarante como conmovedor.

