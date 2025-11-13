Occitanie Talent Marketplace La Cité,31400 Toulouse Toulouse

Occitanie Talent Marketplace Jeudi 13 novembre, 09h00 La Cité,31400 Toulouse Haute-Garonne

De nombreuses start-ups sont créées dans l’écosystème universitaire toulousain depuis de nombreuses années. Pour assurer leur pérennité, ces start-ups ont besoin entre autres de recruter des personnels aux talents et compétences multiples, de trouver des stagiaires, des alternants, voire des associés.

Initié par les incubateurs de quatre écoles de la région Occitanie (IMT Albi, TBS, ENSEEIHT et ISAE-SUPAERO) et financé par le PUI (Pôle Universitaire d’Innovation), le salon OTM part du constat que les start-ups initiées dans les incubateurs de l’enseignement supérieur méconnaissent l’écosystème éducatif et que la multidisciplinarité y est inexistante. Or, les compétences et talents existent au sein du territoire occitan.

Il s’agit de permettre aux start-ups issues de l’enseignement supérieur de la Région Occitanie de recruter les talents recherchés parmi les étudiants d’autres écoles locales. Il s’agit donc de mettre en adéquation les ressources humaines des établissements d’enseignement supérieur et les besoins des start-ups issues de ces mêmes établissements.

Le format retenu est un forum d’une journée de type Marketplace où chaque start-up issue d’un incubateur de l’enseignement supérieur régional exposera ses besoins en talents et compétences et où chaque organisme de formation supérieur aura la possibilité de présenter les compétences qu’il développe.

