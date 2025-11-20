Occitanie Terre d’Industrie Maison de Ma Région de Montauban Montauban
Occitanie Terre d’Industrie Jeudi 20 novembre, 14h00 Maison de Ma Région de Montauban Tarn-et-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-20T14:00:00 – 2025-11-20T16:30:00
Fin : 2025-11-20T14:00:00 – 2025-11-20T16:30:00
L’Occitanie est le leader mondial de l’aéronautiqueet européen de l’espacecomptant 800 entreprises et 86 000 emplois.
Deuxième région française pour l’emploi agricole (46 000 emplois), elle a également investi dans les énergies vertes: éolien en mer, éolien, photovoltaïque, hydro-électricité et hydrogène.
L’atelier « Occitanie Terre d’Industrie » cible les publics adultes et présente une variété de secteurs industriels, des outils pour découvrir les métiers et les formations.
Les familles de métier suivantes seront présentées :
- Mécanique, métallurgie
- Electricité & électronique
- Maintenance
- Industries de process
- Energie et transition énergétique
Maison de Ma Région de Montauban 20 place Prax Paris 82000 MONTAUBAN Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « DEET.UT-82@laregion.fr »}]
« Occitanie Terre d’Industrie » présente un éventail large de secteurs d’activités de l’industrie, en mettant en avant les formations proposées par la Région. Industrie Formation professionnelle
