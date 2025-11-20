Occitanie Terre d’Industrie Maison de Ma Région de Montauban Montauban

Occitanie Terre d’Industrie Jeudi 20 novembre, 14h00 Maison de Ma Région de Montauban Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T14:00:00 – 2025-11-20T16:30:00

Fin : 2025-11-20T14:00:00 – 2025-11-20T16:30:00

L’Occitanie est le leader mondial de l’aéronautiqueet européen de l’espacecomptant 800 entreprises et 86 000 emplois.

Deuxième région française pour l’emploi agricole (46 000 emplois), elle a également investi dans les énergies vertes: éolien en mer, éolien, photovoltaïque, hydro-électricité et hydrogène.

L’atelier « Occitanie Terre d’Industrie » cible les publics adultes et présente une variété de secteurs industriels, des outils pour découvrir les métiers et les formations.

Les familles de métier suivantes seront présentées :

Mécanique, métallurgie

Electricité & électronique

Maintenance

Industries de process

Energie et transition énergétique

Maison de Ma Région de Montauban 20 place Prax Paris 82000 MONTAUBAN Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « DEET.UT-82@laregion.fr »}]

« Occitanie Terre d’Industrie » présente un éventail large de secteurs d’activités de l’industrie, en mettant en avant les formations proposées par la Région. Industrie Formation professionnelle

Instant Science