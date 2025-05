OCCITECHNIK – Mons, 30 mai 2025 07:00, Mons.

OcciTechnik est un événement multi-activités organisé par la Ligue Occitanie de la FFME, se déroulant à Mons-la-Trivalle, dans le massif du Caroux. Ce rassemblement propose des ateliers d’escalade, d’alpinisme, de canyonisme et de montagnisme, encadrés par des professionnels et bénévoles expérimentés. Les participants peuvent s’initier ou se perfectionner dans ces disciplines au cœur d’un environnement naturel exceptionnel. .

Mons 34390 Hérault Occitanie

English :

OcciTechnik is a multi-activity event in Mons la Trivalle offering climbing, mountaineering, canyoning and mountaineering workshops.

German :

OcciTechnik ist ein Multi-Aktivitäten-Event in Mons la Trivalle, das Ihnen Workshops zu den Themen Klettern, Bergsteigen, Canyoning und Bergsteigen anbietet.

Italiano :

OcciTechnik è un evento multiattività a Mons la Trivalle che offre laboratori di arrampicata, alpinismo, canyoning e alpinismo.

Espanol :

OcciTechnik es un evento multiactividad en Mons la Trivalle que ofrece talleres de escalada, alpinismo, barranquismo y montañismo.

