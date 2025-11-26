OCCUPATIONS Montpellier

OCCUPATIONS

Domaine de Grammont Montpellier Hérault

Tarif : 8 – 8 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20

Occupations est la dernière création de Séverine Chavrier. La pièce s’appuie sur un vaste corpus de textes d’autrices, de Marguerite Duras à Annie Ernaux, en passant par Elfriede Jelinek et Constance Debré.

Occupations est la dernière création de Séverine Chavrier. La pièce s’appuie sur un vaste corpus de textes d’autrices, de Marguerite Duras à Annie Ernaux, en passant par Elfriede Jelinek et Constance Debré. On y retrouve son vocabulaire scénique, son rapport aux textes et aux voix intenses qui cherchent et digressent, tendues dans un dispositif dont elle a le secret qui met en miroir visible et caché, savoirs anciens et contemporains, livresques et numériques…

Il est question d’intime et de désir féminin au temps des luttes et des féminismes, d’une politique de l’amour, pour ainsi dire. La metteuse en scène et les interprètes envisagent le plateau comme un geste performatif qui ferait l’expérience d’un corps réinventé, reconfiguré au-delà des cadres et des normes occidentales, qui demanderait quelle part de transgression engage aujourd’hui l’acte amoureux ? Entre résistance et abandon, ça reste toujours à faire.

mar 17 févr 20h

mer 18 févr 20h

jeu 19 févr 19h

ven 20 févr 20h

durée sous réserve 1h45 .

Domaine de Grammont Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 99 25 00

English :

Occupations is Séverine Chavrier?s latest creation. The piece is based on a vast corpus of texts by female authors, from Marguerite Duras to Annie Ernaux, Elfriede Jelinek and Constance Debré.

German :

Occupations ist das neueste Werk von Séverine Chavrier. Das Stück stützt sich auf einen umfangreichen Textkorpus von Autorinnen von Marguerite Duras über Annie Ernaux bis hin zu Elfriede Jelinek und Constance Debré.

Italiano :

Occupations è l’ultima creazione di Séverine Chavrier. Lo spettacolo si basa su un vasto corpus di testi di autrici donne, da Marguerite Duras ad Annie Ernaux, Elfriede Jelinek e Constance Debré.

Espanol :

Ocupaciones es la última creación de Séverine Chavrier. La obra se basa en un vasto corpus de textos de autoras, desde Marguerite Duras a Annie Ernaux, pasando por Elfriede Jelinek y Constance Debré.

L’événement OCCUPATIONS Montpellier a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT MONTPELLIER