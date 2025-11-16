Occupe-toi d’Amélie de Georges Feydeau Théâtre de la Taupanne Châtellerault

Occupe-toi d’Amélie de Georges Feydeau

Théâtre de la Taupanne 2 Rue de la Taupanne Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-16 2025-11-21 2025-11-28 2025-12-07

Etienne de Milledieu, protecteur d’Amélie d’Avranches, cocotte parisienne et fille du brigadier Pochet, doit s’absenter quelques semaines. Pendant cette période, il demande à son meilleur ami, Marcel, de s’occuper d’Amélie. Il s’en occupe si bien qu’un beau matin, on retrouve Amélie et Marcel dans le même lit.

Que s’est-il passé ? Peut-être le pire. Etienne, mis au courant incidemment, n’aura plus qu’une obsession se venger. .

Théâtre de la Taupanne 2 Rue de la Taupanne Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 59 30 tpc86info@gmail.com

English : Occupe-toi d’Amélie de Georges Feydeau

German : Occupe-toi d’Amélie de Georges Feydeau

Italiano :

Espanol : Occupe-toi d’Amélie de Georges Feydeau

L’événement Occupe-toi d’Amélie de Georges Feydeau Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne