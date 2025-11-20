Occupe-toi d’Amélie de Georges Feydeau Théâtre de la Taupanne Châtellerault

Occupe-toi d’Amélie de Georges Feydeau

Théâtre de la Taupanne 2 Rue de la Taupanne Châtellerault Vienne

Début : 2026-01-09

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-09 2026-01-11 2026-01-15 2026-02-01 2026-02-06 2026-02-24

Etienne de Milledieu, protecteur d’Amélie d’Avranches, cocotte parisienne et fille du brigadier Pochet, doit s’absenter quelques semaines. Pendant cette période, il demande à son meilleur ami, Marcel, de s’occuper d’Amélie. Il s’en occupe si bien qu’un beau matin, on retrouve Amélie et Marcel dans le même lit.

Que s’est-il passé ? Peut-être le pire. Etienne, mis au courant incidemment, n’aura plus qu’une obsession se venger.

A partir de là, avec sa verve comique habituelle, Feydeau enchaîne des situations inattendues, des rencontres intempestives, des quiproquos aux conséquences désastreuses auxquels participent une trentaine de personnages aussi différents qu’une baronne, un parrain belge, le Prince de Palestrie, un Général slave, un maire, un commissaire de police, une foule d’amies et d’amis et même une couverture de lit qui avance toute seule. .

Théâtre de la Taupanne 2 Rue de la Taupanne Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 59 30 tpc86info@gmail.com

