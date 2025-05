OCEAN DAYS festival – Promenade Sainte-Catherine Bordeaux, 4 juin 2025 15:30, Bordeaux.

OCEAN DAYS 2025 festival – 5e édition

Participez à l’événement bordelais dédié à la protection de l’Océan

Du 4 au 9 juin 2025, les OCEAN DAYS reviennent à Bordeaux pour leur 5ème édition !

Promenade Sainte-Catherine et Nomads Surfing vous invitent pour une semaine d’aventures autour de l’Océan : Table ronde, Concert & DJset, projection de films, défis, et moments inoubliables pour célébrer et protéger ce qui nous relie tous…l’Océan

PROGRAMMATION

MERCREDI 4 JUIN

17H30 – 21H : Ouverture du festival OCEAN DAYS

17h30 – 18h45 : Table ronde

Comment s’engager, chacun à son échelle, pour protéger l’Océan ?

Animée par Théo Robache et avec la présence de

Billetterie ici https://my.weezevent.com/inauguration-ocean-days-2025

19H – 21H : Opening party ~ DJ set by OWLSHAKE

100% good vibes pour lancer la 5e édition du festival !

Billetterie ici https://my.weezevent.com/inauguration-ocean-days-2025

JEUDI 5 JUIN

10H – 17H30 : THE CLEAN PROJECT ~ journée étudiants

Jeux & défis collaboratifs, challenges engagés, talks inspirants & plein de surprises ! Rejoins le mouvement pour protéger l’Océan avec ta bande d’amis !

Ramène ta team, on s’occupe du reste #OceanDays #TheCleanProject #MissionOcéan

20H00 – 23H : SOIRÉE CINÉMA PLEIN AIR

International Ocean Film Tour – (5 courts métrages sur l’Océan)

Billetterie ici https://my.weezevent.com/soiree-films-ocean-days-2025

VENDREDI 6 JUIN

10H – 17H30 : THE CLEAN PROJECT ~ journée entreprises

Jeux & défis collaboratifs, challenges engagés, talks inspirants & plein de surprises ! Rejoignez le mouvement pour protéger l’Océan avec votre équipe !

Ramenez vos collègues, on s’occupe du reste #OceanDays #TheCleanProject #TeamBuildingEngagé

21H00 – 00H : CONCERT POUR L’OCÉAN

Le rendez-vous est donné par Nomads Surfing et la Promenade Sainte-Catherine ! Venez vibrer au rythme de l’été, en plein cœur de Promenade Sainte-Catherine ! Un line up d’exception, pour un moment 100% good vibes pour l’Océan !

De Grands Enfants ~ Flavia Coelho Soundsystem ~ Bazil ~ Sara Lugo ~ Bruit Rose

Billetterie ici https://my.weezevent.com/CONCERT OCEAN DAYS~2025

SAMEDI 7 & DIMANCHE 8 JUIN

Rejoins-nous tout le week-end pour faire le plein de fun et de sensibilisation autour de l’Océan !

Au programme, toute la journée :

Quiz interactif — Teste tes connaissances sur l’Océan et repars avec des surprises !

Roue des défis — Fais-la tourner et relève des challenges engagés !

Studio Photo — Immortalise ton passage avec un souvenir 100% OCEAN DAYS !

Immersion totale dans l’univers Océan au coeur de Promenade Sainte-Catherine

Viens découvrir, apprendre, t’engager… et surtout t’amuser !

~ OCEAN DAYS 2025, bien plus qu’un festival : c’est un appel à l’action, une célébration collective et un moment unique pour se reconnecter à l’Océan.

~ Rejoignez-nous du 4 au 9 juin à Bordeaux pour vivre, vibrer et agir ensemble. Parce que chaque geste compte, chaque voix porte, et que l’avenir de l’Océan se construit avec nous toutes.tous

Promenade Sainte-Catherine