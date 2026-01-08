OCÉAN DE COULEURS AVEC PAOLA HIROU, ILLUSTRATRICE Paulhan

OCÉAN DE COULEURS AVEC PAOLA HIROU, ILLUSTRATRICE

Dans l’esprit de son livre Surfeuses, réalisez une peinture à la gouache, en petit format, dans une ambiance maritime.

Paola Hirou dessine de manière graphique et épurée, en aplats numériques ou à la gouache. Elle accorde une attention particulière à la couleur, réduisant sa palette à quelques nuances.

Dès 8 ans Durée 1h Gratuit, sur inscription.

Séance de dédicaces et vente proposée par la librairie Un point un trait

En partenariat avec l’association Tapatoudi .

In the spirit of his book Surfeuses, create a small-format gouache painting with a maritime theme.

