OCÉAN DE COULEURS AVEC PAOLA HIROU, ILLUSTRATRICE Paulhan mercredi 11 mars 2026.
20 Boulevard de la Liberté Paulhan
Début : 2026-03-11
Dans l’esprit de son livre Surfeuses, réalisez une peinture à la gouache, en petit format, dans une ambiance maritime.
Paola Hirou dessine de manière graphique et épurée, en aplats numériques ou à la gouache. Elle accorde une attention particulière à la couleur, réduisant sa palette à quelques nuances.
Dès 8 ans Durée 1h Gratuit, sur inscription.
Séance de dédicaces et vente proposée par la librairie Un point un trait
En partenariat avec l’association Tapatoudi .
20 Boulevard de la Liberté Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89
In the spirit of his book Surfeuses, create a small-format gouache painting with a maritime theme.
