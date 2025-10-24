Océan : L’infiltré Mixt Nantes

Océan : L’infiltré Mixt Nantes jeudi 30 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-30 20:00 – 22:00

Gratuit : non 9 € à 28 € 9 € à 28 € Billetterie à partir du 12 novembre 2025 à 9h sur mixt.fr Tout public

Stand-up L’humoriste, acteur et réalisateur Océan croise la science et son propre vécu pour livrer à toutes les générations une réflexion sur la construction du genre et la sexuation. Un nouveau seul en scène aussi drôle que didactique, qui chahute la tête, les cœurs et les corps ! Ça ressemble à une conférence qui vulgarise la recherche scientifique sur la complexité des déterminations de genre et de sexe, chez les humains comme chez les animaux. Partant de son expérience de transition (documentée par une série sur francetv·slash de 2019 à 2023), Océan raconte son apprentissage de la masculinité, sa relation ambivalente à celle-ci, et les voies de compréhension ou de soin qu’il souhaite transmettre aux jeunes (et à leurs parents) qui traversent ce genre d’épreuve.À travers ce solo hybride, entre réel et fiction, composé d’archives sonores et visuelles, de sketchs et de drag, l’artiste invite à saisir, au-delà de nos multiples différences, ce que nous avons en commun. Durée : 2h Représentations dans la salle Nova :lundi 27, mercredi 29, jeudi 30 avril 2026 à 20hmardi 28 avril 2026 à 20h30

Mixt Nantes 44000

https://mixt.fr