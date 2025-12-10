Océan Plastifique spectacle musical Foyer rural Saint-Gengoux-le-National

Océan Plastifique spectacle musical

Foyer rural 3 rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Alerte !! Tous les poissons ont disparu !! Les Sushis, c'est fini! Les poissons panés, Terminés ! Heureusement, tout espoir n'est pas perdu. Rémi Goujon, gloire local et aventurier intrépide, va partir en mer dans l'espoir d'en capturer un . Mais la vaste étendue d'eau lui réserve bien des surprises et va lui dévoiler une terre inexplorée: L'océan plastifique !! Coincé au milieu de nulle part, comment survivra-t-il? Venez le découvrir dans ce spectacle musical, drôle, poétique et décalé qui fait des vagues! .

Foyer rural 3 rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 18 31 45 reservation.lahaievive@gmail.com

