OCEAN RACE Mimizan samedi 11 avril 2026.

PLACE DU MARCHE COUVERT MIMIZAN-PLAGE Mimizan Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

2026-04-11
fin : 2026-04-11

2026-04-11

3 parcours au programme trails 6kms, 10kms et 19kms
1 Marche de 6kms
1 course enfants   .

PLACE DU MARCHE COUVERT MIMIZAN-PLAGE Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 50 31 00  bornaventuresmultisports@gmail.com

