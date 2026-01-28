OCEAN RACE Mimizan
OCEAN RACE Mimizan samedi 11 avril 2026.
PLACE DU MARCHE COUVERT MIMIZAN-PLAGE Mimizan Landes
Gratuit
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
2026-04-11
3 parcours au programme trails 6kms, 10kms et 19kms
1 Marche de 6kms
1 course enfants .
PLACE DU MARCHE COUVERT MIMIZAN-PLAGE Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 50 31 00 bornaventuresmultisports@gmail.com
English : OCEAN RACE
