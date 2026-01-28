OCEAN RACE

PLACE DU MARCHE COUVERT MIMIZAN-PLAGE Mimizan Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

3 parcours au programme trails 6kms, 10kms et 19kms

1 Marche de 6kms

1 course enfants .

PLACE DU MARCHE COUVERT MIMIZAN-PLAGE Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 50 31 00 bornaventuresmultisports@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : OCEAN RACE

L’événement OCEAN RACE Mimizan a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Mimizan