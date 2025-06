Océanie : création de portraits d’animaux fantastiques à partir d’animaux visibles Bibliothèque Municipale Aimé-Césaire Villeneuve-la-Garenne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-22T15:00:00 – 2025-07-22T17:00:00

Fin : 2025-07-22T15:00:00 – 2025-07-22T17:00:00

Ateliers « un jour un continent »

à partir de 4 ans

Dans le cadre du jumelage culturel avec le musée du quai Branly – Jacques Chirac, la bibliothèque Aimé-Césaire vous emmène à la découverte des civilisations et des arts d’Océanie, d’Afrique et d’Amérique avec des ateliers de lectures, de coloriages et de créations artistiques.

Bibliothèque Municipale Aimé-Césaire 23 Quai d’Asnières 92390 Villeneuve-la-Garenne Villeneuve-la-Garenne 92390 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 94 10 20 Tram ligne T1

