Océanolab Port de Plaisance du Moulin Blanc Brest

Océanolab

Port de Plaisance du Moulin Blanc Océanopolis Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-05-03 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Poussez la porte de ce laboratoire de recherche unique au monde où des chercheurs en résidence partagent leurs connaissances et leur quotidien avec le grand public. Découvrez comment les scientifiques étudient les algues !

Auprès d’un dispositif de médiation équipé d’une loupe binoculaire, d’un microscope et d’un bassin avec caméra sous-marine, découvrez en direct en présence d’un médiateur scientifique, les expérimentations scientifiques en cours à Océanolab. .

Port de Plaisance du Moulin Blanc Océanopolis Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 34 40 40

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L’événement Océanolab Brest a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue