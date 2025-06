OCEANOPOLIS BREST – HAUTE SAISON – OCEANOPOLIS-BREST Brest

OCEANOPOLIS BREST – HAUTE SAISON – OCEANOPOLIS-BREST Brest 4 juillet 2025

OCEANOPOLIS BREST – HAUTE SAISON Début : 2025-07-05 à 00:00. Tarif : – euros.

OCÉANOPOLIS BREST – HAUTE SAISON 2025Billet valable pour une visite un jour au choix sur la Haute Saison du 5 juillet au 24 août 2025.Plus qu’une visite, Océanopolis vous promet une plongée unique et captivante au cœur de la biodiversité et des écosystèmes marins bretons.Votre billet vous donne accès au pavillon Bretagne, au sentier des loutres, à la Cité des Océanautes et à Océanolab ainsi qu’à de nombreuses animations.A NOTER : Dans le cadre du projet Métamorphose, les pavillons polaire et tropical sont fermés.Infos et actualité sur le site du parc.Parking gratuit ; accès aux personnes en situation de handicap sur l’ensemble du site et places réservées sur nos parkings. Emplacements couverts pour les vélos, casiers de recharge pour batteries électriques à disposition sur nos parkings. La boutique d’Océanopolis propose des idées de cadeaux au parfum d’océan ! Un restaurant et une restauration rapide vous accueillent selon les jours d’ouverture consultable sur le site internet d’Océanopolis

Vous pouvez obtenir votre billet ici

OCEANOPOLIS-BREST PORT DU MOULIN BLANC 29200 Brest 29