Océans en partage, agir pour un tourisme responsable Marseille 7e Arrondissement 24 juin 2025 17:30

Bouches-du-Rhône

Océans en partage, agir pour un tourisme responsable Mardi 24 juin 2025 le mardi à partir de 17h30. 36 Boulevard charles livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-06-24 17:30:00

fin : 2025-06-24

Date(s) :

2025-06-24

Provence Tourisme et le Sofitel Marseille Vieux-Port réunissent grand public, professionnels et acteurs du territoire pour une conférence projection originale, ancrée dans le cycle Tourisme et prospectives .

La soirée débutera par la projection d’un extrait du documentaire The Blue Quest Palawan, qui met en lumière des solutions locales et collectives en faveur de la biodiversité marine.

La discussion, animée par le réalisateur Clément Pourtal et l’acteur engagé Frédéric Tardieu, portera sur le rôle du tourisme comme levier d’engagement pour la Méditerranée, sur les enjeux de préservation, l’innovation et l’implication de chacun.

La soirée s’achèvera autour d’un cocktail solidaire “Posidonia Oceanica”, création exclusive du Sofitel, dont une partie des bénéfices sera reversée à une association dédiée à la protection du milieu marin.



Intervenants

Clément Pourtal

Réalisateur marseillais, fondateur de The Blue Quest, engagé pour la sensibilisation à la protection marine et auteur de documentaires internationaux.



Frédéric Tardieu

Président de la Sulubaaï Foundation, acteur de la restauration écologique, reconnu pour ses initiatives locales et son engagement pour la biodiversité marine.



Programme & réservation

17h30 Accueil des participants et verre d’accueil



17h45 Introduction par Provence Tourisme & du Sofitel Vieux Port



18h00 Diffusion bande annonce the Blue Quest Palawan



18h15 Conférence-débat avec Clément Pourtal et Frédéric Tardieu



19h00 Échanges avec le public



19h30 Partage des 4 engagements pris par Provence Tourisme et Sofitel Marseille Vieux Port pour embarquer les professionnels du tourisme et le grand public sur l’année 2025-2026. .

36 Boulevard charles livon

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Provence Tourisme and the Sofitel Marseille Vieux-Port bring together the general public, professionals and local players for an original projection conference, part of the « Tourism and Prospects » cycle.

German :

Provence Tourisme und das Sofitel Marseille Vieux-Port versammeln das breite Publikum, Fachleute und Akteure der Region zu einer originellen Projektionskonferenz im Rahmen der Reihe « Tourismus und Zukunftsforschung ».

Italiano :

Provence Tourisme e il Sofitel Marseille Vieux-Port riuniscono il pubblico, i professionisti e gli attori locali per una conferenza di proiezione originale nell’ambito della serie « Turismo e prospettive ».

Espanol :

Provence Tourisme y el Sofitel Marseille Vieux-Port reúnen al público en general, a los profesionales y a los agentes locales en una original conferencia de proyección dentro del ciclo « Turismo y Perspectivas ».

