O’CELLI HISTOIRE DE CORDES Montval-sur-Loir

O’CELLI HISTOIRE DE CORDES

92 Avenue Jean Jaurès Montval-sur-Loir Sarthe

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21 21:40:00

Date(s) :

2025-11-21

Ensemble local de violoncellistes passionnés, jouant des musiques baroques aux musiques de films en passant par la chanson, les musiques du monde et même des créations.

92 Avenue Jean Jaurès Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 49 79 47 97 lacastelorienne@montvalsurloir.fr

English :

A local ensemble of passionate cellists, playing everything from baroque music to film scores, chanson, world music and even new works.

German :

Lokales Ensemble leidenschaftlicher Cellisten, die von Barockmusik über Filmmusik bis hin zu Chanson, Weltmusik und sogar Uraufführungen spielen.

Italiano :

Un ensemble locale di violoncellisti appassionati, che suona di tutto, dalla musica barocca alle colonne sonore di film, alla chanson, alla world music e persino a nuove opere.

Espanol :

Un conjunto local de violonchelistas apasionados, que tocan desde música barroca hasta partituras de películas, chanson, músicas del mundo e incluso obras nuevas.

