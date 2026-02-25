Ochancourt, son courtil et ses oiseaux Ochancourt

Ochancourt, son courtil et ses oiseaux

Rue Neuve Ochancourt Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 11:30:00

Date(s) :

2026-03-28

[Sortie nature]

Plongez au cœur d’un village-courtil unique, où patrimoine et nature se mêlent harmonieusement. Parcourez son auréole bocagère et ses chemins de tour de haie, véritables refuges de biodiversité, et partez à la découverte des oiseaux qui y ont élu domicile. Apprenez à les reconnaître tout en explorant l’histoire et les secrets de ce paysage rural préservé. Une balade enrichissante pour les petits et les grands, amoureux de la nature ou simples curieux.

Bon à savoir

Durée 1h30

Tarif 6€ personne, gratuit -16 ans

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/ochancourt-courtil-oiseaux/

[Sortie nature]

Plongez au cœur d’un village-courtil unique, où patrimoine et nature se mêlent harmonieusement. Parcourez son auréole bocagère et ses chemins de tour de haie, véritables refuges de biodiversité, et partez à la découverte des oiseaux qui y ont élu domicile. Apprenez à les reconnaître tout en explorant l’histoire et les secrets de ce paysage rural préservé. Une balade enrichissante pour les petits et les grands, amoureux de la nature ou simples curieux.

Bon à savoir

Durée 1h30

Tarif 6€ personne, gratuit -16 ans

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/ochancourt-courtil-oiseaux/ .

Rue Neuve Ochancourt 80210 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

[Nature outing]

Immerse yourself in the heart of a unique village-courtil, where heritage and nature blend harmoniously. Stroll through its halo of hedgerows and hedge paths, a veritable haven for biodiversity, and discover the birds that call this area home. Learn to recognize them as you explore the history and secrets of this unspoilt rural landscape. An enriching walk for young and old, nature lovers and the simply curious.

Good to know

Duration: 1h30

Price: 6? per person, free for children under 16

Reservations essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/ochancourt-courtil-oiseaux/

L’événement Ochancourt, son courtil et ses oiseaux Ochancourt a été mis à jour le 2026-02-25 par Baie de Somme 3 Vallées