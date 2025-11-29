O’Ciné The Grinch Centre aquatique Aygueblue Saint-Geours-de-Maremne

O’Ciné The Grinch

Centre aquatique Aygueblue 300 rue du Gave Saint-Geours-de-Maremne Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Ce 19 décembre, le Grinch débarque… et ça va faire des vagues !

O’Ciné revient… en mode grincheux !

Préparez-vous pour une séance ciné… les pieds dans l’eau !

Venez (re)découvrir Le Grinch dans une ambiance unique

Écran géant

Bouées

Eau chauffée à 31°C

Tarif 5€ (places limitées, sur réservation)

Réservez

-En caisse

-En ligne https://aygueblue.horanet.com/

Un moment magique à vivre en famille ou entre amis ! .

Centre aquatique Aygueblue 300 rue du Gave Saint-Geours-de-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 92 34 contact@ca-aygueblue.fr

English :

This December 19, the Grinch arrives? and it’s going to make waves!

L’événement O’Ciné The Grinch Saint-Geours-de-Maremne a été mis à jour le 2025-11-27 par OTI LAS