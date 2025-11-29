O’Ciné The Grinch Centre aquatique Aygueblue Saint-Geours-de-Maremne
Ce 19 décembre, le Grinch débarque… et ça va faire des vagues !
O’Ciné revient… en mode grincheux !
Préparez-vous pour une séance ciné… les pieds dans l’eau !
Venez (re)découvrir Le Grinch dans une ambiance unique
Écran géant
Bouées
Eau chauffée à 31°C
Tarif 5€ (places limitées, sur réservation)
-En caisse
-En ligne https://aygueblue.horanet.com/
Un moment magique à vivre en famille ou entre amis ! .
Centre aquatique Aygueblue 300 rue du Gave Saint-Geours-de-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 92 34 contact@ca-aygueblue.fr
English :
This December 19, the Grinch arrives? and it’s going to make waves!
