Oclubdeglo Maison de la Conversation Paris

Oclubdeglo Maison de la Conversation Paris samedi 18 octobre 2025.

Oclubdeglo est un bookclub autour de la littérature noire et par là j’entends littérature africaine, afro-américaine et caribéenne. Le concept est que chaque participant ramène un livre de son choix d’un auteur.trice noir.e et nous le présente.

Oclubdeglo est un bookclub mensuel dédié à la littérature noire, organisé une fois par mois à Paris.

Le samedi 18 octobre 2025

de 14h00 à 18h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-18T17:00:00+02:00

fin : 2025-10-18T21:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-18T14:00:00+02:00_2025-10-18T18:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-oclubdeglo-speciale-rentree-1616542495119 communication@maisondelaconversation.org