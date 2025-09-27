Ocotbre rose Marché d’artisans & créateurs Surgères

Ocotbre rose Marché d’artisans & créateurs Surgères samedi 27 septembre 2025.

Ocotbre rose Marché d’artisans & créateurs

Place de l’Europe Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-10-04 13:00:00

Date(s) :

2025-09-27 2025-10-04

L’Union des Artisans Commerçants et Industriels de Surgères vous invite à son marché des artisans et créateurs au profit d’octobre rose.

Vous pourrez découvrir des créations uniques et des idées de cadeaux originales pour vous ou vos proches.

Place de l’Europe Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine uacisurgeres@gmail.com

English :

The Union des Artisans Commerçants et Industriels de Surgères invites you to its artisans’ and designers’ market in aid of pink October.

Discover unique creations and original gift ideas for you or your loved ones.

German :

Die Union des Artisans Commerçants et Industriels de Surgères lädt Sie zu ihrem Kunsthandwerker- und Designermarkt zugunsten des rosa Oktobers ein.

Sie können einzigartige Kreationen und originelle Geschenkideen für sich selbst oder Ihre Lieben entdecken.

Italiano :

L’Union des Artisans Commerçants et Industriels de Surgères vi invita al suo mercato dell’artigianato e del design a favore dell’ottobre rosa.

Scoprite creazioni uniche e idee regalo originali per voi o per i vostri cari.

Espanol :

La Union des Artisans Commerçants et Industriels de Surgères le invita a su mercado de artesanía y diseño a beneficio del octubre rosa.

Podrá descubrir creaciones únicas e ideas de regalos originales para usted o sus seres queridos.

