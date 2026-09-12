OCRE, Compagnie StaceviT | Le P’tit Chat Noir, Théâtre de la Gargouille Bergerac
samedi 12 septembre 2026 · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
OCRE, Compagnie StaceviT | Le P’tit Chat Noir, Théâtre de la Gargouille
Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13
Acrobaties rythmiques.
Le temps passe lentement, parfois il accélère, mais rarement. Les deux protagonistes en sont témoins, laissant jouer le silence avec humour et exigence. OCRE, c’est un huis clos absurde où tout est rythme, les mots comme les mouvements du corps. Un espace restreint où tous les objets sont instruments, tous les bruits sont musicaux, dans lequel les deux personnages vivent et communiquent sans mots, mais toujours en sons. Optimistes et contrariés, avec beaucoup de rigueur et d’obsession, ils s’amusent cruellement de jeux rythmiques, physiques et percussifs, réinventant leur liberté et pourtant enchaînés l’un à l’autre, et au temps
Tout public .
Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 54 76 theatrelagargouille@gmail.com
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English : OCRE, Compagnie StaceviT | Le P’tit Chat Noir, Théâtre de la Gargouille
Cyrano is poetry, insolence, independence, insubordination, the refusal to compromise and the hope that a better world is possible.
L’événement OCRE, Compagnie StaceviT | Le P’tit Chat Noir, Théâtre de la Gargouille Bergerac a été mis à jour le 2026-08-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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