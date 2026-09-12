Informations pratiques

Bergerac

OCRE, Compagnie StaceviT | Le P’tit Chat Noir, Théâtre de la Gargouille

Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Acrobaties rythmiques.

Le temps passe lentement, parfois il accélère, mais rarement. Les deux protagonistes en sont témoins, laissant jouer le silence avec humour et exigence. OCRE, c’est un huis clos absurde où tout est rythme, les mots comme les mouvements du corps. Un espace restreint où tous les objets sont instruments, tous les bruits sont musicaux, dans lequel les deux personnages vivent et communiquent sans mots, mais toujours en sons. Optimistes et contrariés, avec beaucoup de rigueur et d’obsession, ils s’amusent cruellement de jeux rythmiques, physiques et percussifs, réinventant leur liberté et pourtant enchaînés l’un à l’autre, et au temps

Tout public .

Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 54 76 theatrelagargouille@gmail.com

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English : OCRE, Compagnie StaceviT | Le P’tit Chat Noir, Théâtre de la Gargouille

Cyrano is poetry, insolence, independence, insubordination, the refusal to compromise and the hope that a better world is possible.

L’événement OCRE, Compagnie StaceviT | Le P’tit Chat Noir, Théâtre de la Gargouille Bergerac a été mis à jour le 2026-08-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides