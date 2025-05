Ocre – Mellé, 12 juin 2025 20:30, Mellé.

Ille-et-Vilaine

Ocre Jardin du Presbytère Mellé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-12 20:30:00

fin : 2025-06-12 21:15:00

Date(s) :

2025-06-12

Dans ce huis clos absurde où tout est rythme, les mots comme les mouvements du corps, tous les objets sont instruments et tous les bruits sont musicaux. Les deux complices jouent avec humour et exigence. Ils vivent et communiquent sans mots, mais toujours en sons. Avec rigueur et optimisme, ils s’amusent de jeux rythmiques, de défis acrobatiques et percussifs. Prisonniers de leur lien et du temps, ils réinventent leur liberté. Spectacle proposé par la compagnie Stacevit. Tout public. .

Jardin du Presbytère

Mellé 35420 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 94 83 65

L’événement Ocre Mellé a été mis à jour le 2025-05-07 par OT FOUGERES