Informations pratiques

Macey

Oct’Aube Rose 2026

Rdv place de la Mairie Macey Aube

Tarif : 12 – 12 – 12 Eur

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

Le samedi 10 octobre à partir de 15h, rendez-vous pour une Zumba solidaire ainsi qu’un village des partenaires.

Le dimanche 11 octobre à 10h, place à la course et à la randonnée solidaires, avec trois parcours proposés : 5, 8 ou 12 km.



En famille, entre amis ou entre collègues, chacun est invité à participer à cet événement placé sous le signe du partage et de la solidarité.



Les inscriptions sont ouvertes en ligne sur ledossard.com

Pour les inscriptions entreprises : oct.aube.rose@gmail.com .

Rdv place de la Mairie Macey 10300 Aube Grand Est +33 6 88 20 55 52 oct.aube.rose@gmail.com

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English :

L’événement Oct’Aube Rose 2026 Macey a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne