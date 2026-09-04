Oct’Aube Rose 2026 Macey
samedi 10 octobre 2026 · Macey
Informations pratiques
Macey
Oct’Aube Rose 2026
Rdv place de la Mairie Macey Aube
Tarif : 12 – 12 – 12 Eur
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11
Le samedi 10 octobre à partir de 15h, rendez-vous pour une Zumba solidaire ainsi qu’un village des partenaires.
Le dimanche 11 octobre à 10h, place à la course et à la randonnée solidaires, avec trois parcours proposés : 5, 8 ou 12 km.
En famille, entre amis ou entre collègues, chacun est invité à participer à cet événement placé sous le signe du partage et de la solidarité.
Les inscriptions sont ouvertes en ligne sur ledossard.com
Pour les inscriptions entreprises : oct.aube.rose@gmail.com .
Rdv place de la Mairie Macey 10300 Aube Grand Est +33 6 88 20 55 52 oct.aube.rose@gmail.com
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English :
L’événement Oct’Aube Rose 2026 Macey a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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