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AGENDA · Macey

Oct’Aube Rose 2026 Macey

samedi 10 octobre 2026 · Macey

Oct’Aube Rose 2026 Macey

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Rdv place de la Mairie
Ville
10300 Macey
Département
Aube
Tarif
12 12 12 Tarif de base - plein tarif

Macey

Oct’Aube Rose 2026

Rdv place de la Mairie Macey Aube

Tarif : 12 – 12 – 12 Eur

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11

Le samedi 10 octobre à partir de 15h, rendez-vous pour une Zumba solidaire ainsi qu’un village des partenaires.
Le dimanche 11 octobre à 10h, place à la course et à la randonnée solidaires, avec trois parcours proposés : 5, 8 ou 12 km.

En famille, entre amis ou entre collègues, chacun est invité à participer à cet événement placé sous le signe du partage et de la solidarité.

Les inscriptions sont ouvertes en ligne sur ledossard.com
Pour les inscriptions entreprises : oct.aube.rose@gmail.com   .

Rdv place de la Mairie Macey 10300 Aube Grand Est +33 6 88 20 55 52  oct.aube.rose@gmail.com

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English :

L’événement Oct’Aube Rose 2026 Macey a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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