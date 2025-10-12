Oct’Aube Rose Macey

Rdv place de la Mairie Macey Aube

Notre événement est un rassemblement solidaire pour la lutte contre le cancer, avec trois parcours au choix de 5 km, 8 km et 12 km.



Les participants peuvent courir ou marcher, sans chronomètre ni classement. L’objectif est de se mobiliser dans une ambiance festive et sportive, où chacun participe à son rythme, sans pression. C’est un moment de convivialité et de soutien, tout en restant actif et engagé pour une bonne cause.



L’évènement démarre à 8h, sur la place de la Mairie à MACEY, pour un départ à 10h, retrait des dossards jusque 9h30.



Participation par personne de 12€ (1 t-shirt offert) / 2€ pour les 12 ans.

Inscriptions en ligne sur www.ledossard.com

La clôture des inscriptions sur le site est fixée au 10 octobre 2025 à 20h. Inscriptions sur place le samedi dans la limite des places disponibles ; Pas d’inscriptions le dimanche.



Buvette* et restauration sur place



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Rdv place de la Mairie Macey 10300 Aube Grand Est +33 6 88 20 55 52 oct.aube.rose@gmail.com

