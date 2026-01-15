Octave de la Chandeleur Marseille 7e Arrondissement

Octave de la Chandeleur

L’Octave de la Chandeleur est un moment important de la vie liturgique, et la procession de la Vierge noire reste une tradition vivante à Marseille.

Sa tradition remonterait à l’An Mil, attribuée à l’abbé bénédictin Isarn. Elle se passe autour de l’abbaye St-Victor et dure neuf jours.C’est, pour tous les Marseillais et les pèlerins venant de toute la région et de la Provence, le début d’une fête qui va durer une semaine.





Un moment important est la procession avec Notre-Dame-de-la-Confession, une Vierge Noire sculptée dans un bois de noyer, revêtue à cette occasion de ses plus beaux atours. Il est d’usage de ramener chez soi non seulement un cierge allumé, mais également une navette , symbolisant la barque qui amena les Saintes sur les côtes de Provence ou une statue d’une vierge qui, vers le XIIIe siècle, s’échoua vers les bords du Lacydon. Elle était en bois polychrome, sa robe verte était salie, meurtrie par la patine. Elle portait une couronne d’or.





La navette est un biscuit en forme de barquette fabriqué depuis 1781 au Four des Navettes, au coin de la rue Sainte et de la rue d’Endoume.





La basilique est ouverte tous les jours de 8h à 20h le Sacrement de Réconciliation (confessions) est quotidien. Les intentions de messes reçues seront célébrées pendant l’année.

L’Octave se prolongera jusqu’au vendredi 9 février inclus .







Lundi 2 février

5h accueil de l’Evangile, quai de la Fraternité (quai des Belges).

5h15 départ de la procession vers Saint-Victor (animation Service diocésain Liturgie).

5h45 arrivée place Saint-Victor, face au podium. L’Evangile descend dans la crypte chercher ND de Confessions et reviennent, avec le gros cierge vert, au podium ; pendant ce temps, les prêtres vont se changer à la tente et reviennent au podium.

6h bénédiction des cierges, de la Ville de Marseille et départ vers la basilique.

6h15 messe (animation Service diocésain Liturgie), présidée par S.E. le Cardinal Jean-Marc Aveline.



A la fin de la messe, départ en procession pour la bénédiction du four des navettes.



Petit-déjeuner libre-service, salon d’honneur du presbytère.



9h messe dans la basilique

10h Liturgie des Grecs Orthodoxes dans la crypte

10h30 messe de la Société des Prêtres du Sacré-Coeur dans la basilique

16h chapelet dans la basilique

17h Vêpres animées par l’Ordre des Prêcheurs dans la basilique

18h30 messe avec renouvellement des vœux des religieuses et religieux B, présidée par S.E. le Cardinal Jean-Marc Aveline.







Mardi 3 février

Bénédiction de la Saint Blaise, après chaque messe

8h30 messe dans la crypte

9h30 Célébration Enseignement Catholique

11h Célébration Enseignement Catholique

14h Célébration Enseignement Catholique

16h chapelet dans la basilique

18h30 Messe des Amis de St François de Sales dans la basilique







Mercredi 4 février

8h30 messe dans la crypte

9h-12h Célébration Service diocésain Catéchèse

11h: messe dans la basilique

16h chapelet dans la basilique

17h chandeleur méditerranéenne, messe en corse dans la basilique

18h30 messe monde la santé dans la basilique







Jeudi 5 février

8h30 messe dans la crypte

9h30: messe Equipe du Rosaire dans la basilique

10h30 messe du Chapitre Cathédral dans la basilique

15h messe Ordres des chevaliers de Malte et du Saint-sépulcre dans la basilique

16h chapelet dans la basilique

17h messe de la famille vincentienne dans la basilique

18h30 chandeleur méditerranéenne, messe en espagnol dans la basilique







Vendredi 6 février

8h30 messe dans la crypte

10h30 messe du Doyenné Vieux-Port dans la basilique

15h messe du MCR, animée par la Chorale de Montolivet dans la basilique

16h chapelet dans la basilique

18h30 chandeleur méditerranéenne, messe en latin dans la basilique







Samedi 7 février

8h30 messe dans la crypte

9h30 messe du Doyenné ND du Château dans la basilique

10h30 chandeleur méditerranéenne, messe orientale dans la basilique

14h messe Foi et Lumière dans la basilique

16h chandeleur méditerranéenne, messe en provençal dans la basilique

18h30 messe de l’appel décisif des jeunes, présidée par S.E le Cardinal Jean-Marc Aveline dans la basilique







Dimanche 8 février

9h messe dans la basilique

10h30 messe pour les couples mariés avec renouvellement des promesses dans la basilique

13h30 messe Mouvement Sacerdotal Marial dans la basilique

15h30 messe communauté antillaise et guyanaise dans la basilique

17h messe Inter-Scouts B, présidée par S. E. le Cardinal Jean-Marc Aveline

18h30 messe pour les vocations (séminaristes) B, présidée par S. E. le Cardinal Jean-Marc Aveline.







Lundi 9 février

8h30 messe dans la crypte

10h30 chandeleur méditerranéenne, messe en italien dans la basilique

16h chapelet dans la basilique

17h messe Petites Sœurs de l’Agneau dans la basilique

18h30 messe de Clôture (Archiconfrérie de ND de Confession) et procession flambeaux jusqu’à la crypte. .

Four des Navettes et abbaye Saint Victor Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Octave of Candlemas is an important moment in liturgical life, and the procession of the Black Madonna remains a living tradition in Marseille.

