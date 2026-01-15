Octave de la Chandeleur Marseille 7e Arrondissement
L’Octave de la Chandeleur est un moment important de la vie liturgique, et la procession de la Vierge noire reste une tradition vivante à Marseille.
Sa tradition remonterait à l’An Mil, attribuée à l’abbé bénédictin Isarn. Elle se passe autour de l’abbaye St-Victor et dure neuf jours.C’est, pour tous les Marseillais et les pèlerins venant de toute la région et de la Provence, le début d’une fête qui va durer une semaine.
Un moment important est la procession avec Notre-Dame-de-la-Confession, une Vierge Noire sculptée dans un bois de noyer, revêtue à cette occasion de ses plus beaux atours. Il est d’usage de ramener chez soi non seulement un cierge allumé, mais également une navette , symbolisant la barque qui amena les Saintes sur les côtes de Provence ou une statue d’une vierge qui, vers le XIIIe siècle, s’échoua vers les bords du Lacydon. Elle était en bois polychrome, sa robe verte était salie, meurtrie par la patine. Elle portait une couronne d’or.
La navette est un biscuit en forme de barquette fabriqué depuis 1781 au Four des Navettes, au coin de la rue Sainte et de la rue d’Endoume.
La basilique est ouverte tous les jours de 8h à 20h le Sacrement de Réconciliation (confessions) est quotidien. Les intentions de messes reçues seront célébrées pendant l’année.
L’Octave se prolongera jusqu’au vendredi 9 février inclus .
Lundi 2 février
5h accueil de l’Evangile, quai de la Fraternité (quai des Belges).
5h15 départ de la procession vers Saint-Victor (animation Service diocésain Liturgie).
5h45 arrivée place Saint-Victor, face au podium. L’Evangile descend dans la crypte chercher ND de Confessions et reviennent, avec le gros cierge vert, au podium ; pendant ce temps, les prêtres vont se changer à la tente et reviennent au podium.
6h bénédiction des cierges, de la Ville de Marseille et départ vers la basilique.
6h15 messe (animation Service diocésain Liturgie), présidée par S.E. le Cardinal Jean-Marc Aveline.
A la fin de la messe, départ en procession pour la bénédiction du four des navettes.
Petit-déjeuner libre-service, salon d’honneur du presbytère.
9h messe dans la basilique
10h Liturgie des Grecs Orthodoxes dans la crypte
10h30 messe de la Société des Prêtres du Sacré-Coeur dans la basilique
16h chapelet dans la basilique
17h Vêpres animées par l’Ordre des Prêcheurs dans la basilique
18h30 messe avec renouvellement des vœux des religieuses et religieux B, présidée par S.E. le Cardinal Jean-Marc Aveline.
Mardi 3 février
Bénédiction de la Saint Blaise, après chaque messe
8h30 messe dans la crypte
9h30 Célébration Enseignement Catholique
11h Célébration Enseignement Catholique
14h Célébration Enseignement Catholique
16h chapelet dans la basilique
18h30 Messe des Amis de St François de Sales dans la basilique
Mercredi 4 février
8h30 messe dans la crypte
9h-12h Célébration Service diocésain Catéchèse
11h: messe dans la basilique
16h chapelet dans la basilique
17h chandeleur méditerranéenne, messe en corse dans la basilique
18h30 messe monde la santé dans la basilique
Jeudi 5 février
8h30 messe dans la crypte
9h30: messe Equipe du Rosaire dans la basilique
10h30 messe du Chapitre Cathédral dans la basilique
15h messe Ordres des chevaliers de Malte et du Saint-sépulcre dans la basilique
16h chapelet dans la basilique
17h messe de la famille vincentienne dans la basilique
18h30 chandeleur méditerranéenne, messe en espagnol dans la basilique
Vendredi 6 février
8h30 messe dans la crypte
10h30 messe du Doyenné Vieux-Port dans la basilique
15h messe du MCR, animée par la Chorale de Montolivet dans la basilique
16h chapelet dans la basilique
18h30 chandeleur méditerranéenne, messe en latin dans la basilique
Samedi 7 février
8h30 messe dans la crypte
9h30 messe du Doyenné ND du Château dans la basilique
10h30 chandeleur méditerranéenne, messe orientale dans la basilique
14h messe Foi et Lumière dans la basilique
16h chandeleur méditerranéenne, messe en provençal dans la basilique
18h30 messe de l’appel décisif des jeunes, présidée par S.E le Cardinal Jean-Marc Aveline dans la basilique
Dimanche 8 février
9h messe dans la basilique
10h30 messe pour les couples mariés avec renouvellement des promesses dans la basilique
13h30 messe Mouvement Sacerdotal Marial dans la basilique
15h30 messe communauté antillaise et guyanaise dans la basilique
17h messe Inter-Scouts B, présidée par S. E. le Cardinal Jean-Marc Aveline
18h30 messe pour les vocations (séminaristes) B, présidée par S. E. le Cardinal Jean-Marc Aveline.
Lundi 9 février
8h30 messe dans la crypte
10h30 chandeleur méditerranéenne, messe en italien dans la basilique
16h chapelet dans la basilique
17h messe Petites Sœurs de l’Agneau dans la basilique
18h30 messe de Clôture (Archiconfrérie de ND de Confession) et procession flambeaux jusqu’à la crypte. .
Four des Navettes et abbaye Saint Victor Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
The Octave of Candlemas is an important moment in liturgical life, and the procession of the Black Madonna remains a living tradition in Marseille.
