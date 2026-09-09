Octobe Rose : Concert Cordissimo Eglise Saint Laurent Carcarès-Sainte-Croix

Informations pratiques

Carcarès-Sainte-Croix

Octobe Rose : Concert Cordissimo

Eglise Saint Laurent 451 Route De Carcarès-Sainte-Croix Carcarès-Sainte-Croix Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Participez à un concert solidaire au profit d’Octobre Rose. L’ensemble musical Cordissimo, orchestre à cordes sous la direction d’Olivier Parrot, vous invite à un moment musical unique. Venez soutenir cette cause essentielle tout en profitant d’une très belle représentation.

Venez assister à un moment musical exceptionnel avec ce concert solidaire organisé dans le cadre d’Octobre Rose, la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

Sur scène, l’ensemble orchestral Cordissimo, placé sous la direction talentueuse d’Olivier Parrot, vous fera vibrer au son des instruments à cordes. Violons, altos, violoncelles et contrebasses s’unissent pour vous offrir un répertoire riche et émouvant, mêlant passion et générosité. Cet événement est une formidable occasion de profiter d’un spectacle de grande qualité tout en soutenant une noble cause de santé publique. Les musiciens partageront avec le public leur enthousiasme et leur amour de la musique.

Rejoignez-nous pour une parenthèse où l’art et la solidarité résonnent de concert pour faire avancer la lutte contre la maladie. .

Eglise Saint Laurent 451 Route De Carcarès-Sainte-Croix Carcarès-Sainte-Croix 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98

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English : Octobe Rose : Concert Cordissimo

Join us for a charity concert to benefit Pink October. The Cordissimo ensemble, a string orchestra conducted by Olivier Parrot, invites you to a unique musical experience. Come support this vital cause while enjoying a wonderful performance.

L’événement Octobe Rose : Concert Cordissimo Carcarès-Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Tartas