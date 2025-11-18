OCTOBER en concert à l’EJC ! Soissons

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Gratuit

Début : 2025-11-18 21:00:00

fin : 2025-11-18 22:00:00

2025-11-18

Rendez-vous mardi 18 novembre à 21h pour un concert Pop/Rock Electro avec le groupe OCTOBER que nous avons le plaisir d’accueillir en Duo en première partie de la Jam !

Eddie (batterie + Pad Electro) et Niko (chant + Clavier Analogique),de la région d’ESTREES ST DENIS (60), constituent ce duodynamique qui joue principalement ses compos, mais saura certainement vous surprendre en Live avec des reprises revisitées toujours dans leur style… dans leur univers ! Et proposer au public ce qu’il connait… mais autrement.

C’est sous le nom de Molly en 2014, qu’ils ont lancé l’aventure et on poursuivi sous le nom de October à partir de 2017 (suite au départ du compositeur principal de l’album).

Ils sont devenu plus structurés, plus méthodique sur la manière d’opérer en studio et aussi lors de leurs sorties Live.

Les Concerts justement, ils en ont une grosse expérience, que ce soit ensemble ou séparément, et ont arpentés pas mal de salles(dont des salles parisiennes) et de scènes.

Ils ont aussi participés à l’émission Web “Rock N’Oise”, à deux Interview sur la chaine Internet Les talents de Hauts de France , ont eu un de leur titre diffusé sur une Radio du Sud de la France

[RadioActive100.0] à la Seyne/Mer.

Ils arpentent les Festivals et ont pour gros fait d’armes d’avoir fait la 1ère partie d’un groupe international Canadien (The Paul Deslauriers Band) en Novembre 2018. 0 .

ejc.soissons.info@gmail.com

