October lab #6 Les Concertos d’Azur PIC Pôle Instrumental Contemporain Marseille Marseille 16e Arrondissement

October lab #6 Les Concertos d’Azur PIC Pôle Instrumental Contemporain Marseille Marseille 16e Arrondissement dimanche 16 novembre 2025.

October lab #6 Les Concertos d’Azur

Dimanche 16 novembre 2025 de 15h30 à 16h30. PIC Pôle Instrumental Contemporain Marseille 36 montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 15:30:00

fin : 2025-11-16 16:30:00

Date(s) :

2025-11-16

October Lab, plateforme internationale de création musicale enjambe les styles et les tendances grâce à des commandes passées aux compositeurs du monde entier, avec des thématiques renouvelées.

En 2018, l’Ensemble Télémaque invente October Lab, plateforme internationale de création musicale, dont l’objet est la production/diffusion de nouvelles œuvres qui enjambent les styles et les tendances. Pour cela, des commandes sont passées aux compositeur.rice.s du monde entier, avec des thématiques renouvelées.



En 2023, après la Chine, le Pays de Galles et le Canada, le projet IN.MA.NO. recentre l’écoute sur l’héritage musical méditerranéen. Aux côtés de Télémaque qui accompagne les métamorphoses de la musique contemporaine depuis trente ans de nouveaux partenaires sont convoqués ; l’oralité, source de toute création artistique, y est revisitée par des interprètes rompus aux techniques exigeantes des musiques contemporaines, et la notion de Concerto réinstallée dans son double sens de dialogue et de moment musical.



En 2025, la démarche de rapprochement des musiques traditionnelles et de création se poursuit d’anciens partenaires, comme Karl Fiorini à Malte, confirment leur intérêt, et de nouveaux venus entrent dans la danse le Conservatoire Claudio Monteverdi de Bolzano ; le Malta Festival of Ideas, les composit.eur.rice.s Manuela Kerer, et Luca Macchi.



Cette année, la Mandoline sera l’objet de toutes les convoitises et la Compagnie VBD le partenaire principal des Concertos d’Azur après Fighting for Hope de Karl Fiorini pour Mandoline et ensemble, trois concertos verront le jour. L’objectif final de cet opus consiste à élargir le répertoire de la Mandoline, en provoquant à son endroit la rencontre croisée d’écritures modernes et traditionnelles.



Réservations info@ensemble-telemaque.com ou 04 91 43 10 46 .

PIC Pôle Instrumental Contemporain Marseille 36 montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 43 10 46 info@ensemble-telemaque.com

English :

October Lab, an international platform for musical creation, straddles styles and trends by commissioning composers from all over the world to work on new themes.

German :

October Lab, eine internationale Plattform für musikalisches Schaffen, überbrückt Stile und Trends durch Auftragsarbeiten an Komponisten aus der ganzen Welt mit wechselnden Themen.

Italiano :

October Lab, una piattaforma internazionale per la creazione musicale, attraversa stili e tendenze commissionando a compositori di tutto il mondo la creazione di nuovi temi.

Espanol :

October Lab, plataforma internacional para la creación musical, atraviesa estilos y tendencias encargando a compositores de todo el mundo la creación de nuevos temas.

L’événement October lab #6 Les Concertos d’Azur Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille