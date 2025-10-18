OCTOBIÈRE (LE GRAND FINAL) LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse

OCTOBIÈRE (LE GRAND FINAL)

Tarif : 6 – 6 – 11 EUR

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 00:30:00

2025-10-18

Pour la 10ème édition, venez découvrir 31 stands de brasseries et déguster leurs dernières productions de bières artisanales !

Venez découvrir leurs stands dans une ambiance festive. Au programme des ateliers dégustations (6 sessions, places limitées à 15 personnes), de la musique, des stand créatifs (speed portraits, sérigraphie sur vos vêtements, etc.), un espace merchandising avec des goodies, des conseils de passionnés de fermentation et bien sûr, des dégustations en format galopin (12,5cl) ou demi (25cl) !

Le Grand Final de l’Octobière Festival promet une immersion festive, gourmande et dense dans l’univers de la bière artisanale, mêlant découvertes gustatives, expressions artistiques et convivialité. 6 .

English :

For the 10th edition, come and discover 31 brewery stands and taste their latest craft beers!

German :

Ausgabe können Sie an 31 Ständen Brauereien entdecken und ihre neuesten handwerklich gebrauten Biere probieren!

Italiano :

Per la decima edizione, venite a scoprire 31 stand di birrifici e a degustare le loro ultime birre artigianali!

Espanol :

Para la 10ª edición, venga a descubrir 31 stands de cervecerías y a degustar sus últimas cervezas artesanales

