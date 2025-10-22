Octobre à la Bibliothèque Bibliothèque Saint-Médard-d’Eyrans
Octobre à la Bibliothèque
Bibliothèque 9 Avenue du Huit Mai Saint-Médard-d’Eyrans Gironde
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-29
2025-10-22 2025-10-23 2025-10-29 2025-10-30
AGENDA D’OCTOBRE
22/10 Cours de potion à la Bibliothèque
23/10 Atelier Cartes et Trésors animé par la Bibliothèque de Bordeaux
29/10 Bébés lecteurs d’Halloween
30/10 Lecture théâtralisée d’Halloween
+ Lancement du concours de dessin d’Halloween sur le thème Créature effrayante .
