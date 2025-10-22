Octobre à la Bibliothèque Bibliothèque Saint-Médard-d’Eyrans

Octobre à la Bibliothèque

Bibliothèque 9 Avenue du Huit Mai Saint-Médard-d'Eyrans Gironde

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-29

2025-10-22 2025-10-23 2025-10-29 2025-10-30

AGENDA D’OCTOBRE

22/10 Cours de potion à la Bibliothèque

23/10 Atelier Cartes et Trésors animé par la Bibliothèque de Bordeaux

29/10 Bébés lecteurs d’Halloween

30/10 Lecture théâtralisée d’Halloween

+ Lancement du concours de dessin d’Halloween sur le thème Créature effrayante .

+33 5 56 72 64 36 bibliotheque@saint-medard-deyrans.fr

